'Chris Cornell gebruikte medicijnen op moment van overlijden'

Update Festival Rock am Ring onderbroken om terreurdreiging

22:50 De organisatie van het muziekfestival Rock am Ring heeft in overleg met de politie besloten het driedaagse evenement te onderbreken wegens een terreurdreiging. De tienduizenden bezoekers is via de geluidsinstallatie gevraagd het terrein zo rustig mogelijk te verlaten omdat er mogelijk een gevaarlijke situatie was ontstaan.