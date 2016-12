Chris Martin brengt eerbetoon aan George Michael

Radiatorfolie niet aan te slepen na tweet Barney

18:00 Het Enschedese bedrijf Tonzon is overspoeld met belangstelling voor radiatorfolie na een tweet van darter Raymond van Barneveld. Het huishoudelijke product was gisteravond trending topic na een weinig subtiel gesponsord bericht van de Hagenaar. Tonzon-baas Ton Willemsen is geraakt door het succes. ,,Een prachtige afsluiting van het jaar.''