Claudia de Breij trekt ook in nieuwe jaar veel kijkers

Zoon van Michael Jackson laat alienmonster op arm tatoeëren

12:40 Prince, de inmiddels 19-jarige zoon van King of Pop Michael Jackson (1958-2009) is al een tijdje compleet verslaafd aan tatoeages. De schatrijke Jacksontelg had op zijn rug al een paar, recent aangebrachte, permanente huidtekeningen van Egyptisch goden. Gisteren heeft hij een opvallend exemplaar aan die collectie toegevoegd: op één van zijn bovenarmen prijkt voortaan een alienachtig reptielmonster met vlijmscherpe tanden.