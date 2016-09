'Cliff Richard staat op instorten'

,,Hij is gestopt met eten en kan niet slapen. Hij zit er helemaal doorheen", zegt een bron dichtbij Cliff tegen The Sun. ,,Hij dacht echt dat de hele zaak achter de rug was. Zijn naasten zijn erg bezorgd om hem. Cliff is razend en soms weer zo moedeloos dat hij alles dreigt op te geven. Hij ziet momenteel geen manier hoe dit ooit zal stoppen en alles weer normaal wordt."



Een van de vermeende slachtoffers van Cliff heeft eind augustus een verzoek gedaan om de beslissing om hem niet te vervolgen te herzien. Het Britse Openbaar Ministerie had in juni juist besloten de al twee jaar voortslepende zaak te laten rusten omdat er onvoldoende bewijs was voor de beschuldigingen, die door vier destijds minderjarige mannen werden geuit en betrekking hadden op de jaren 1958 tot 1983. Inmiddels heeft ook een tweede slachtoffer een verzoek ingediend.