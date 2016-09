'Clint Eastwood en Tom Hanks, dat is een dreamteam'

Omstreden

Zijn vorige regiefilm - American Sniper (2014) - toonde een totaal andere held die op zijn minst in sommige kringen omstreden was. Deze productie ging over de legendarische scherp- en sluipschutter commando Chris Kyle (Bradley Cooper) die steeds meer in de knoop raakte door zijn daden in Irak waar hij naar schatting 160 tegenstanders elimineerde. Een recensent vatte de film samen als een 'misselijkmakende cowboyfilm'.



Dergelijke felle reacties zal Eastwoord vermoedelijk niet oproepen met Sully. Ook omdat hij Tom Hanks, die zijn haar voor de vertolking grijs moest verven, koos voor de titelrol. Hanks is een acteur die vrijwel nooit controverse oproept. De tweevoudig Oscarwinnaar grossiert in het vertolken van normale mensen die soms in abnormale situaties belanden, zoals in films als Captain Phillips (kapitein van een schip dat door piraten wordt gekaapt) en Cast Away (waarin hij een koerier speelt die na een vliegtuigcrash op een onbewoond eiland belandt).



Bij het horen van degenen die zijn leven gingen verfilmen reageerde Sullenberger verrukt. Hij had dan ook geen enkele moeite om de rechten van zijn boek Highest Duty: My Search For What Really Matters aan Warner Bros. te verkopen. ,,Het is een dreamteam", jubelde de gezagvoerder bij het horen van de tandem Eastwood-Hanks.



Onderscheiding

Zelf kreeg Sullenberger, evenals zijn bemanning, de Master's Medal of the Guild of Air Pilots and Navigators, een onderscheiding die zelden wordt uitgereikt. Hij vult zijn dagen tegenwoordig vooral met het geven van lezingen over het vergroten van de veiligheid in de luchtvaart. Maar met de benaming 'held' heeft hij nog steeds veel moeite.