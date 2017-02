Clown Bassie schrijft boek over veelbewogen leven

Nee, hij loopt echt nog niet als een kieviet door het huis, laat Bas van Toor weten. De 81-jarige artiest is herstellende. Zijn gevoel voor humor is hij echter nog niet verloren. ,,Ik hoef niet meer met krukken te lopen, maar ik heb wel last van spastische stuipen. Ik noem mezelf tegenwoordig dus maar clown Spassie.''



Van Toor is vanaf 3 juni weer terug op de planken. ,,Ik ben dan ook weer een keer per week te boeken'', legt hij uit. ,,Op kleinschalige evenementen hoor, een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld. Of een commune. Dat kan allemaal weer.''