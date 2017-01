Collega's Jinek loven haar omgang met lastige Deelder

Bert van der Veer, regisseur van onder meer Pauw & Witteman, heeft complimenten voor de aanpak van Jinek. ,,Ze heeft het werkelijk voortreffelijk gedaan. Dit was een legendarische uitzending. Let wel, zoiets is echt ontzettend moeilijk. Aan de ene kant moet ze Jules de ruimte geven voor zijn verhaal. Aan de andere kant moet je hem ook indammen om een gesprek aan tafel gaande te houden. Jules Deelder is een heftige gast. Eva Jinek heeft het echt prima opgelost.’’



Mediatrainer en voormalig tv-presentator Leo de Later vindt juist dat Jinek te veel haar eigen irritatie liet zien. ,,Vooropgesteld, het is heel makkelijk om hier achteraf op te reageren. Maar je ziet duidelijk dat Jinek het allemaal heel persoonlijk maakt, een presentator hoort juist boven de discussie te staan. Zowel Deelder als mede-tafelgast Connie Palmen leken onder invloed. Tussen die twee gebeurde er duidelijk iets. Op zo’n moment moet je niet vasthouden aan je vragenlijst. Dit ontaardde in een machtsstrijd tussen Jinek en Deelder.”



Jineks tv-collega’s zijn enthousiast over de uitzending. ,,Dit was fantastische televisie”, oordeelt Frits Barend, die jarenlang diverse gasten ontving in de talkshow Barend en Van Dorp. ,,Dit kon alle kanten op. Of Jules nou dronken of stoned was, hij was zichzelf. En Connie had volgens mij ook een glaasje te veel op.”