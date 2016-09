Comedian Eddie Izzard treedt op in Carré

De Britse stand-upcomedian en acteur begon bijna drie jaar geleden aan een wereldtour door meer dan 28 landen. Hij stond toen ook een aantal keer in de Heineken Music Hall. Daarnaast was een hele reeks van zijn shows op het Londende West End uitverkocht en speelde hij in 49 van de 50 Amerikaanse staten.



Izzard komt nu nog eenmaal terug naar Europa voor een speciale reeks voorstellingen van Force Majeure: Reloaded. Mojo noemt Force Majeur de meest uitgebreide comedytour ooit. Izzard was de eerste stand-upcomedian die een show deed in de Hollywood Bowl en trad onder meer ook op in Frankrijk en Duitsland, waar hij zijn shows Stripped en Force Majeure in het Frans en Duits speelde. Deze herfst gaat hij in het Spaans optreden in Spanje.