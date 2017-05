Comedyserie Modern Family met twee seizoenen verlengd

Voor het achtste seizoen ontvingen de volwassen hoofdrolspelers van de serie ieder 350.000 dollar (321.000 euro) per aflevering. Dat bedrag wordt voor de twee nieuwe seizoenen verhoogd naar 500.000 dollar (ongeveer 460.150 euro) per aflevering volgens Yahoo. De onderhandelingen met de kindacteurs zijn nog aan de gang.



Modern Family begon in 2009 en vertelt het verhaal van de familie Pritchett, hun partners en kinderen. De serie werd al snel populair en telt inmiddels acht seizoenen. De sitcom won daarnaast vijf Emmy Awards. In Nederland wordt de show uitgezonden op Comedy Central.