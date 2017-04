'Comedyserie Roseanne maakt comeback'

Niet alleen Roseanne en John keren terug voor acht afleveringen, ook hun tv-dochter Sara Gilbert zou al aan boord zijn. Met Laurie Metcalf, die tussen 1988 en 1997 te zien was als Roseannes zus Jacky, en andere acteurs uit de serie wordt volgens Deadline nog gesproken over het weer oppakken van hun rol.

Mogelijk zijn de nieuwe afleveringen straks te zien op Netflix, dat eerder al Full House en One Day At A Time nieuw leven inblies. Ook ABC, dat Roseanne in de jaren negentig uitzond, is nog in de running.