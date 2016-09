Cry Baby-actrice Kim McGuire (60) plots overleden

De echtgenoot van Kim vertelt aan TMZ dat ze eerder deze week ziek werd en dinsdag in een ziekenhuis in Florida werd opgenomen. Daar werd een longontsteking geconstateerd. Ze lag op de intensive care, maar reageerde niet goed op de medicijnen en kreeg tweemaal een hartstilstand. Ze overleed gisteren.



Kim McGuire is vooral bekend van haar rol in Cry Baby, naast kleinere tv-rollen. Later werd ze advocaat. Cry Baby was een parodie op de tienermusicals zoals Grease. Johnny Depp speelt de titelrol in wat later een cultfilm is geworden.