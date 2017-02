Dafne Schippers en Nicky Romero zijn uit elkaar

,,Een wat minder leuk bericht maar vanwege de drukke reisschema's, verplichtingen en persoonlijke carrièredoelen, waar we beiden vol voor willen gaan, is gebleken dat we onvoldoende tijd voor elkaar kunnen maken", aldus Schippers en Romero in een persverklaring.



De 24-jarige sportster en de 28-jarige dj zijn van mening dat hun relatie op dit moment niet werkt. ,,Als goede vrienden zullen we elkaar komend jaar blijven steunen."



In mei 2016 bevestigde Romero dat hij samen met Schippers een relatie had. De eerste geruchten doken in februari 2016 op, maar toen ontkende het stel nog.