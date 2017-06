Dag Helga! We gaan je missen!

We hadden natuurlijk ooit de exotische Diana Woei. En het blijft altijd slikken als Amara Onwuka het weer doet ’s morgens vroeg. Zelfs in een vuilniszak ziet zij er nog uit alsof ze per ongeluk van de catwalk is weggelopen. Probeer dat als vrouwelijke kijker maar eens te verteren op je nuchtere maag, terwijl je je net vertwijfeld afvraagt of die wallen en slaaprimpels nog wegtrekken vandaag.