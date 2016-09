Dance Dance Dance boeit 1,3 miljoen mensen

Sophie Hilbrand straks ook 'innerlijk in de kreukels'

9:02 Sophie Hilbrand (40) blijft voorlopig nog wel even 'In de Kreukels'. Na de reeks van vorig jaar toen de presentatrice in de wereld dook van cosmetische ingrepen en diverse taboes besprak, zijn vanaf komende dinsdag de mannen aan de beurt. De BNN'er gaat echter nog verder, want voor volgend jaar hoopt ze een vervolg te maken met niet zichtbare rimpels: 'Sophie, mentaal in de kreukels'.