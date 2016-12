'Dankzij Wim Kan weet ik wie ik ben'

Multiculturele samenleving

,,Sinds ik in Nederland woon heb ik al zo veel namen gehad. Eerst was ik een kut-buitenlander, toen een buitenlander, daarna allochtoon en nu iemand met een migratieachtergrond. Ja, zo los je het probleem op. Ik was in Oudekerk aan de IJssel de enige allochtoon in het dorp. Ik weet wat discriminatie is. Er werden stenen naar m'n kop gegooid. 'Oprotten naar je eigen land.' Het was zo'n lekkere zwarte kousen-gemeenschap. Al jaren in de incest top 10.



Toch noemde ik het nooit racisme, want dat is het niet. Als mediterraan behoor ik tot hetzelfde ras als de Nederlander. Waarom schaffen we het woord racisme niet gewoon af? We behoren allen tot het menselijke ras. En natuurlijk zijn er verschillen, maar laten we die koesteren. We zien allang de schoonheid van het verschil niet meer.



Het lef van premier Rutte om te zeggen dat hij de multiculturele samenleving haat. Is hij pas nu tot dat besef gekomen? Heeft hij jarenlang gelogen? Integratie, dat is een gepasseerd station. Laten we ons richten op assimileren, dan hoef je je eigen identiteit niet op te geven. Ik ben in Spanje geboren, maar spreek accentloos Nederlands, ik denk en droom in het Nederlands. En ik hoef ook niet te zeggen dat ik een Spaans paspoort heb, want ik stond in het paspoort van mijn Nederlandse moeder."



Volgens Guzman was 2016 vooral een jaar waarin 'feiten plaatsmaakten voor gevoelens.' ,,Die onzin van 'Maar 't heb toch op Facebook gestaan...?' Neem Donald Trump. Een oranjerood gekleurde man met een dooie fret op z'n hoofd die niet gelooft in de opwarming van de aarde. Dat kan toch niet?! Echt, ik heb nog nooit een conference gehouden waarin ik eerst moest uitleggen wat er daadwerkelijk was gebeurd, voor ik een grap kon maken."