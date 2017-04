Dansend koningspaar straalt op privé-verjaardagsfeest

Broederliefde geeft ook in 2018 concert in Het Kasteel

29 april De immens populaire rapgroep Broederliefde geeft volgend jaar opnieuw een concert in Het Kasteel. Dat kondigden ze vanavond aan na afloop van hun optreden in het stadion van Sparta Rotterdam. De rapgroep werd bovendien verrast met een dubbel platina award voor hun hitalbum Hard Work Pays Off 2.