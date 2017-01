Daphne is eenzaam en Chantal vindt de tijd te snel gaan

Daphne is eenzaam

,,Het is ongewoon stil om me heen", schrijft Daphne Deckers op haar Instagram. De 48-jarige blondine moet haar dochter Emma missen in huis. Het tienermeisje heeft op Facebook haar woonplaats veranderd in Los Angeles, de plek waar ze gaat studeren. Hoewel Daphne moet wennen aan haar nieuwe leven, besluit ze positief te blijven. ,,Er is genoeg te doen en ik heb besloten lekker bezig te blijven."

Doutzen keert Miami de rug toe

De vakantie van topmodel Doutzen Kroes zit er weer op. Dit maakt ze duidelijk met - uiteraard - een sexy kiekje op Instagram. Op het plaatje gemaakt op Miami Beach keert de knappe Friezin de camera haar rug toe. In werkelheid neemt ze afscheid van de zonovergoten stad. ,,We hadden een geweldige tijd, maar nu is het tijd om terug te gaan naar de werkelijkheid."

Thijs houdt het voor gezien

Thijs Römer is tijdelijk niet van de tv af te slaan. De acteur is te zien in de series Weemoedt, Moordvrouw en Nieuwe Buren. De opnames zitten er echter al enige tijd op en dus heeft hij tijd voor ontspanning. Die zoekt Thijs in het warme Los Angeles. De komende maand is hij te spotten op Venice Beach.

Coen vliegt in hele grote drone

Radio 538-dj Coen Swijnenberg kan bijna niet zonder zijn drone. Als hij op vakantie is, maakt hij de mooiste beelden en wint daar zelfs prijzen mee. Voor zijn reis naar Dubai moest de radiomaker helaas zijn gadget-vriendje thuislaten. In de Verenigde Arabische Emiraten is het verboden om met drones te vliegen. Toch krijgt Coen de stad vanuit de lucht te zien. ,,Ik kreeg van m'n vriendinnetje een rondvlucht in een hele grote drone. Lees: helikopter. Supervet!"

Tijd gaat snel voor Chantal