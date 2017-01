Darts is een ode aan de gewone man

En daar houdt het niet op. RTL 7 heeft de twee commentatoren ook op hun gewone-man-kwaliteiten geselecteerd. Ze wekken elke wedstrijd de indruk amper door te hebben dat ze live op tv zijn. Ze ouwehoeren gewoon een beetje voor de vuist weg, alsof ze met een biertje aan de toog zitten van de plaatselijke kroeg. Of beter nog, alsof ze onder de brug liggen in een Bovag-garage. Ze maken een flauwe grap, gooien de term 'grote-mannen-finish' er weer eens in en laten met pretogen weten dat Melissa uit Vinkeveen en Kimberly uit Raamsdonksveer kans maken om walk on girl te zijn bij de Dutch Darts Masters later dit jaar.



Als Koert Westerman dan in de studio de boel leidt, is het helemaal feest. Want die spreekt de taal van al die mannen als geen ander en trekt zich van geen enkele tv-wet iets aan. Zijn collega Marcel Maijer is zonder twijfel de betere presentator, maar die is toch te veel hockeykakker voor zo'n volksfeest.



Heerlijk. Na een paar van zulke avondjes darts, kan ik volgende week wel weer een portie Felix Rottenberg aan in De Wereld Draait Door.



