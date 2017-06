Dat stel uit Helemaal het Einde gaat rijk worden van hun bubbelwijn

Hè hè, na de botsing met de oranje stroopwafelmobiel van Addy en het instorten van de watertank op het hoofd van Jeroen was er deze week eindelijk weer eens goed nieuws in Helemaal Het Einde. Stephan en Ilona Pos hebben het voor elkaar: ze gaan 15.000 flessen van hun eigen Chileense bubbelwijn verschepen naar Nederland. Nog even en de ‘possecco’ is hier te koop. Stoere bouwvakker Steef, die normaal nooit om een flauwe grap verlegen zit, kreeg het flink te kwaad toen hij het hoorde.



Ik heb op deze plek al eerder geschreven over het RTL-programma waarin drie gezinnen naar een stoffig stuk grond in Chili zijn geëmigreerd om daar een nieuw leven op te bouwen. Net als over de familie Pos, de onbetwiste sterren van de reeks. Ik ergerde me eerst mateloos aan die wannabe-snobs uit het Gooi, tot ze toch de normaalste van de drie bleken en ik ze in mijn hart sloot.



Vandaag deel drie, want de Posjes blijven intrigeren. Er klopt namelijk iets niet. En nee, ho, daar bedoel ik niet mee dat ze de kluit belazeren daar in Chili. Ik krijg alleen wél zo langzamerhand het idee dat ik als kijker in een zeer uitgekiend marketingplan ben getuind. Die twee hebben volgens mij alles van tevoren uitgedacht en de wetten van reality-tv effectief ingezet om hun wijnhandel een kickstart te geven.