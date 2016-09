Dave gaat op zichzelf wonen maar neemt wel een werkster

Heb je getwijfeld toen je werd gevraagd voor de serie?

,,Natuurlijk heb ik er even over nagedacht, maar de keuze was vrij snel gemaakt. Ik ben een open persoon en het lijkt me juist leuk om een voorbeeld te zijn voor leeftijdsgenoten die ook uit huis gaan. Zo zien ze hoe het eraan toegaat en wat er allemaal bij komt kijken."



Want hoe ben je erop gekomen om op jezelf te gaan wonen? Was dat je eigen idee?

,,Ik heb het ooit eens laten vallen in een interview bij RTL. Zo van 'goh, ik ben inmiddels 22 en vind het wel tijd om op mezelf te gaan wonen'. Vervolgens hebben zij er werk van gemaakt en tsja, nu is het zover."



Hoe gaat de serie eruit zien?

,,Ik ga vloggen en er loopt een cameraman mee. Je ziet dus van alles wat."



Vloggen... hoe heb je dat ervaren?

,,Dat is echt heel apart. Je zit in een lege kamer tegen een camera aan te praten. Zodra de camera dan weer uitgaat denk je bij jezelf 'jezus, ik zit hier gewoon in mezelf te praten'."



En hoe zit het eigenlijk met koken en wassen? Kun je dat een beetje?

,,Nee echt, ik ben geen keukenprinses en wassen kan ik ook al niet. Daarom ben ik alvast begonnen met het inhuren van een schoonmaakster.''



Vier keer per week bij je vader of moeder eten?

,,Nee hoor, ik ben een beetje aan het spieken bij mijn moeder. Tot nu toe kan ik een Thaise biefsalade maken en wraps met kip en gehakt. Niet echt gevarieerd, maar dat komt hopelijk nog. Het scheelt ook dat ik vaak weg ben, waardoor ik veel uit eten ga. Dat betekent voor mij dus dat ik minder hoef te koken."



Ben je niet zelfstandiger geworden door je deelname aan Expeditie Robinson?

,,Dat valt mee, maar ik ben wel gaan inzien dat we blij moeten zijn met wat we hier in Nederland allemaal hebben."