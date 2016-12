De 10 die je moest zien: dé tv-fragmenten van 2016

Video'sOok het tv-jaar 2016 zit er bijna op. Soms werden we ontroerd, dan gechoqueerd en het volgende moment konden we weer schaterlachen. We zetten de 10 meest opvallende tv-fragmenten voor je op een rij.

10. Ring voor Floortje

De Gouden Televizier-Ring ging dit jaar, wat ons betreft terecht, naar de dame die al ruim 20 jaar meer onderweg is dan thuis zit. Floortje Dessings on-Nederlands gepassioneerde speech zorgde al voor vochtige ooghoeken, bij het zien van haar apetrotse vader in de zaal ging de kraan écht open.

9. Lak aan de regels

Een ontknoping van een talentenjacht op SBS6. Normaal niet bijzonder genoeg voor dit overzicht, maar dankzij John Ewbank krijgt het matig bekeken The Next Boy/Girl Band wel een plek in de top 10. Het jurylid had lak aan alle regels en ondanks dat de telefoonlijnen de hele avond openstonden, stuurde hij niemand weg van de meidengroep die uit vier personen moest bestaan. Van de vijf meiden die Grlbnd zijn gaan vormen, hebben we echter tot op heden niet veel gehoord. SBS betaalde alle stemmers op de meidengroep het bedrag van hun smsje terug.

8. Zonnebrillenbrigade

Jeroen Pauw had een groep Zaanse hangjongeren met zonnebrillen te gast die mensen lastigvielen bij een lokale supermarkt. Pauw tegen Haki, de enige brilloze: 'Zijn dit allemaal blinde vrienden?' Wat volgt is een gebekvecht tussen gasten, waaronder ook een met eieren bekogeld raadslid en 'treitervlogger' Ismail Ilgun. 'En als je nu die zonnebril niet afdoet, praat ik niet meer met je', aldus Pauw aangebrand. Welke conclusie je hier ook aan verbond, de kijkcijfers waren dik in orde.

7. Op goed vertrouwen

Sjaak en Irma uit Ik Vertrek zorgden voor een van de meest spraakmakende tv-fragmenten van het jaar. Het gesprek aan tafel met de 'louche' makelaar Kees liet vele wenkbrauwen fronsen. Zonder dat ze de grond in Hongarije gezien hebben, tekent het stel een contract dat ze niet kunnen lezen. Alles op goed vertrouwen, dat uiteindelijk niet wordt beloond. Op social media zorgde dit nogal voor wat oproer, waar kijkers allang doorhadden dat deze makelaar op zijn minst een dubieus figuur was.



Het fragment is tussen 11.10 en 13.28 minuten te zien.

6. 'Pleur op!'

Zomergasten was wel eens boeiender. Ook Thomas Erdbrinks gesprek met premier Rutte leverde weinig vuurwerk op. Op dat ene zinnetje na dan. 'Pleur lekker zelf op', aldus de minister-president over Turkse Nederlanders die geen binding hebben met ons land. Het leverde hem wekenlang gezeik op in de Tweede Kamer.



Het fragment is tussen 3:12 en 4.02 minuten te zien.

5. Vel over been willen vechten

De documentaire Emma wil leven is zonder twijfel de meest indrukwekkende van het jaar. De strijd van het tienermeisje tegen anorexia wordt zo rauw als het leven in beeld gebracht door Jessica Villerius, maar toch blijft het integer. Het moment dat Emma, vel over been, in bed uitspreekt nog één keer te gaan vechten tegen de ziekte geeft je een brok in de keel en laat de koude rillingen over je rug lopen. Een indrukwekkend verhaal dat helaas met de dood moest eindigen.



Het fragment is tussen 37.56 en 39.36 minuten te zien.

4. Lubach fileert

Het is met ruim 15 minuten het langste tv-fragment uit deze top 10, maar het is elke seconde waard. Arjen Lubach fileert de dames van The Green Happiness en andere zelfbenoemde dieetexperts op zo'n wijze dat er amper iets over blijft van de voedingsgoeroes. Satire die breed opgepakt werd en op YouTube een tweede leven kreeg met bijna 800.000 views.

3. Genoeg gelachen

Tijdens de uitreiking van de Televizier-Ster voor beste tv-presentatrice kreeg Chantal Janzen met één opmerking voor elkaar wat Remko Vrijdag in zijn acht minuten durende premier Rutte-imitatie niet lukte: het publiek laten bulderlachen. Een bijna oneindige kwelling van het bekende publiek, eindigde in een revival van het 'wat kan ze hockeyen, die meid'-moment uit 2008 toen ze reageerde op een zingende Fatima Moreiro de Melo. ,,Nou, genoeg gelachen", is de spitsige opmerking van Janzen, de winnares op twee vlakken.

2. Terlouws touwtje

Jan Terlouws ontroerende monoloog bij DWDD begon met de beeldspraak van een touwtje uit een brievenbus en werd gaandeweg een kraakhelder en vooral raak pleidooi voor een betere wereld. Woorden die we nodig hadden na het rampenjaar dat 2016 heet.

1. LuckyTV goes CNN

'Ik zag een hoop gemiste oproepen...zo eens kijken wat er aan de hand is', zegt Sander van de Pavert licht verdwaasd tegen het AD die hem wakkerbelt. Zijn LuckyTV-filmpje, de avond ervoor te zien in DWDD, blijkt ineens een ware internetsensatie. Zelfs CNN besteedt er aandacht aan. De Hagenees die presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton The Time of My Life uit Dirty Dancing liet zingen, zorgde dan ook voor een broodnodige glimlach in een periode van maandenlang moddergooien.