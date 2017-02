De angstaanjagende hond van Bridget en zoontje Barbie en Michael wil Popeye zijn

Kelly viert haar tweede geboortejaar: 17 jaar mijzelf

13:16 De transseksuele mediapersoonlijkheid Kelly van der Veer mag vandaag 17 kaarsjes uitblazen. Niet omdat ze 17 jaar oud is geworden, ze is inmiddels 36, maar omdat Kelly vandaag langer vrouw is dan dat ze ooit een jongen is geweest. In een emotioneel en inspirerend bericht, dat ze op Instagram deelt, laat ze weten dat ze nergens spijt van heeft en dankbaar is dat ze in zichzelf geloofde.