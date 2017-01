De archieven van Ivo Niehe zitten tjokvol

Dat was vast champagne gistermorgen bij Ivo Niehe. En taart. Het zou me ook niet verbazen als de plaatselijke drumband langs marcheerde en er een vliegtuigje boven zijn Gooische stulp cirkelde met zo'n ouderwetse tekstboodschap: 'AVROTROS feliciteert de collega's van de TV Show'. Want 1,9 miljoen kijkers op zondagavond, dat is geen kattenpis. Al hoor ik de echte kijkcijferfetisjisten nu meteen brommen dat dat heus niet zo uitzonderlijk is voor Ivo.



Hebben ze nog gelijk in ook. Ivo scoort elke week de pannen van het dak. Hij zit gebakken op de zondagavond, lekker in de slipstream van geheide kijkcijferknallers als Heel Holland Bakt, Boer zoekt Vrouw en nu weer Planet Earth 2. Maar toch is deze 1,9 miljoen wél bijzonder. Waarom? Omdat Ivo erin slaagde dat enorme aantal aan zich te binden met overwegend ouwe meuk. Ai, is niet aardig om te zeggen, dat realiseer ik me ook, maar mooier kan ik het niet maken.



Het was echt oud spul dat hij herkauwde aan de vooravond van de inauguratie van Donald Trump: zijn eigen interview uit 1988 met The Donald over zijn Trump-jacht dat hij uitgerekend in Makkum had laten ombouwen, een shot van een nog jonge Ivo die uit de Trump-helikopter stapt, weer dat fragment uit The Tonight Show waarin Jimmy Fallon het beroemde oranje kapsel door de war maakt, foto's van de Trump-echtgenotes en natuurlijk plaatjes van alle Trump-huizen over de wereld. Want er hoort in de TV Show ook wat te dromen te zijn. Toen was het 50-jarig huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aan de beurt. Hoewel Ivo een kort lijntje heeft met de koninklijke familie was het hem deze keer niet gelukt een interview te krijgen. Maar geen nood, hij herhaalde gewoon het gesprek dat hij tien jaar geleden met ze had, toen ze veertig jaar getrouwd waren.



Ik betrap hem er de laatste tijd steeds vaker op. George Michael dood? Hup, dat oude interview nog een keer. Is er gedoe over het ontbreken van de stem van David Attenborough in de Nederlandse versie van Planet Earth? Wat oude quotes en voila, weer een item. En zo kan hij nog jaren door. De man heeft iederéén geïnterviewd, zijn archieven zitten tjokvol. En het gekke is, ook al is het oud, het kijkt bij Ivo altijd lekker weg. Dus ik snap die 1,9 miljoen mensen heel goed.



Mijn voorspelling: de drumband rukt komende jaren nog wel een paar keer uit.



Reageren? angela@ad.nl