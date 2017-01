De bokshandschoenen van Lucia

Weet je aan wie ze de tienermoeders uit Vier Handen Op Eén Buik voortaan moeten koppelen? Aan Lucia Rijker. En dan bedoel ik niet dat zij als ex-bokser hardhandig wat discipline en gezond verstand kan stompen in die zwangere meiden die maar blijven roken, de hele dag lethargisch op de bank hangen naast hun werkloze vriend of het te zwaar vinden om 's nachts uit bed te komen voor een toch al ondervoede baby. Al jeuken mijn handen.



Ik moet niet te vaak naar dat BNN-programma kijken, want het is bijzonder slecht voor mijn bloeddruk. Ik erger me dood aan dat passieve, egocentrische gedrag en mijn hart breekt bij het zien van al die onschuldige baby'tjes die een veilige en liefdevolle start verdienen. Ik bewonder bekende moeders als Patty Brard en Bettina Holwerda die met engelengeduld met die meiden gaan shoppen, ze naar therapie brengen en moed inspreken. Maar tegelijkertijd blijven ze veel te lief.



Achter de rug van de zwangere tieners spreken ze ferme taal tegen de camera, maar eenmaal tegenover ze, tussen de uitpuilende asbakken, halflege flesjes energiedrank en rondstuivende hondenharen, gaat de fluwelen handschoen aan.