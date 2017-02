De boze wolf als oude snoeper

Na zijn prachtige rol als Robert Long in de gelijknamige musical, is Paul Groot (49) - alweer - in een musical te zien. In Into the Woods van de Amerikaanse schrijver Stephen Sondheim vertolkt de acteur, cabaretier en tekstschrijver een van de leidende rollen, zij aan zij met onder anderen Elise Schaap, René van Kooten, Lone van Roosendaal en Jeremy Baker - zijn maatje uit Koefnoen, die tevens tekende voor de vertaling.



Bovendien verklapt Groot dat hij volgend seizoen opnieuw in een musical te zien zal zijn. ,,Welke? Dat mag ik nog niet zeggen. Maar het wordt, net als bij Robert Long, een biografische productie." Is musical de nieuwe liefde van de man die zijn artistieke veelzijdigheid (toneel, tv, kleinkunst, film) nu ook in dit genre beproeft? ,,Ik vind het een mooie, aantrekkelijk vorm. Musical doet een beroep op alle zintuigen, werkt heel direct op de emotie. In Into the Woods komt daar nog eens bij dat het, vergeleken met laten we zeggen de confectiemusical, een spannende en complexe productie is, waarin veel van de spelers wordt gevraagd. En wat ik prachtig vind, is dat er een 15-koppig orkest speelt."



Naar huis

Into the Woods is een even hilarische als huivering­wekkende musical, waarin auteur Sondheim een aantal bekende sprookjes en hun hoofdrolspelers (Roodkapje, Assepoester, Sjaak en de Bonenstaak) in de foodprocessor doet en een ratatouille opdient, die onbestemd ruikt, maar bepaald lekker smaakt. ,,Voor de pauze is het voor het hele gezin", lacht hij. ,,Na de pauze is het verstandig de kinderen naar huis te zenden."



Paul Groot wil maar zeggen dat Into the Woods spot met de wetten van het gemiddelde sprookje dat, vaste prik, eindigt met het opwekkende 'En ze leefden nog lang en gelukkig'.



Het is nu hoeren en snoeren geblazen, met een schone prins die is uitgekeken op zijn saaie huwelijk en waarin bijvoorbeeld Roodkapje een 'tamelijk agressief type is dat met een mes zwaait'. Groot: ,,Ik speel onder andere de Grote Boze Wolf - een kruising tussen Karl Lagerfeld en een kinderlokker. Met kwijl in zijn mond als hij Roodkapje ziet - 'Kijk dat karkas van mals scharrelvlees' - is hij weer de oude snoeper: uiterst charmant en glibberig."



Hij kan 'zonder spoileralert' melden dat de wolf eraan gaat en dat Roodkapje haar roze muts verruilt voor een exemplaar van wolvenbont, dat zij met haar grootmoeder heeft vervaardigd. ,,Het is in die zin ook een grimmige musical. Maar er valt veel te lachen. Als je ziet wie er allemaal vreemdgaan in het sprookjesbos... Nee, dan is het bepaald niet De Efteling."



