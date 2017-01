'De cirkel is rond'

Symbolisch

On your feet is een symbolisch gekozen naam, naar de hit Get on your feet. ,,Het beschrijft hoe wij als immigranten uit Cuba een nieuw bestaan moesten opbouwen in Amerika. Hoe wij een nieuw muziekgenre, waarin niemand geloofde, groot wisten te maken. En hoe Gloria letterlijk weer moest leren lopen na het heftige ongeluk waarbij ze haar rug brak'', legt Emilio uit. ,,We hebben altijd doorgezet, hebben altijd overal voor gevochten. Het is een heel inspirerend verhaal.''



Gloria knikt: ,,Ik krijg nog steeds vragen van mensen hoe ik na het ongeluk heb bereikt wat ik heb bereikt.'' In maart 1990 zat ze 's avonds in een tourbus, toen er zich een vrachtwagen in de zijkant boorde. Gloria werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een verbrijzelde ruggengraat was de diagnose, en het was maar de vraag of ze ooit nog zou kunnen lopen. ,,Ik ben katholiek opgevoed, maar tot dat moment voelde ik niet wat voor kracht bidden bracht. Al die steunbetuigingen, al die mensen die voor me baden: het was een soort elektrische energie. Ik heb heel hard gewerkt, revalideerde wel zeven uur op een dag, maar ik denk dat ook die steun mij heeft geholpen.'' Emilio voelde zich schuldig. Door hem was ze die avond in de tourbus gestapt voor een evenement waar ze eigenlijk geen zin in had.



,,Ik weet dat hij daar lang mee heeft geworsteld. Maar dat hoeft niet. Hij is er elke seconde voor me geweest. Hij is, hoewel hij niet stil kan zitten, drie maanden het huis niet uitgeweest. Hielp me om te zitten, om te liggen, om stapjes te zetten als ik door de pijn niet kon slapen. Na die tijd wilde hij me meenemen naar de studio. Muziek werkt helend, was zijn gedachte.''



Verwassen briefje

Ze pakten een taxi, en toen Emilio wilde betalen vond hij in zijn broekzak een verwassen briefje met de tekst: coming out of the dark. Woorden die hij had opgeschreven toen zijn vrouw per helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht en er in die pikzwarte lucht steeds een lichtje in zijn ogen bleef schijnen. ,,In de studio hebben we in een kwartier het nummer met die titel geschreven. Ik zong het en realiseerde dat, of ik weer terug zou komen op het podium of niet, ik kon nog zingen en schrijven. Ik kreeg mijn zelfvertrouwen terug'', vertelt Gloria.



Emilio: ,,Ik heb me al die tijd sterk gehouden voor haar, maar ik was heel emotioneel. Mensen nemen het leven te vaak voor lief.''



Genoeg drama dus voor een musical, want als het puur over hun liefde zou gaan zouden de schrijvers snel klaar zijn. Gloria werd op haar 19e verliefd op de toenmalige bandleider van de Miami Sound Machine en sindsdien zijn die twee samen. ,,Hij was mijn eerste en enige liefde'', zegt de zangeres. Ze kijkt hem aan. ,,Ik zeg altijd: ik hoef geen hamburger uit te proberen om te weten dat ik filet mignon in huis heb.'' Haar man: ,,Het geheim van een goed huwelijk is dat je de ander gelukkig wil maken. Pas als je dat wil, is er sprake van echte liefde.'' Het helpt, zegt Gloria, dat ze al die jaren al samenwerken. ,,Zo kunnen we samen reizen en ons gezin bij elkaar houden. We hebben ook dezelfde waarden, al zijn we heel verschillende persoonlijkheden. Als we allebei zo druk als Emilio zouden zijn, zouden we allang dood zijn gevallen door een hartaanval'', zegt Gloria, terwijl haar man grinnikt.



Ze vervolgt: ,,En als we op mij zouden lijken, zouden we nog steeds op de bank op een gitaar zitten pingelen. We houden elkaar in balans.'' Ze zijn benieuwd naar de acteurs die hun verhaal gaan vertellen. De laatste paar potentiële Gloria's en Emilio's worden aan hen voorgesteld. ,,We zullen ze helpen waar nodig. Ik heb de Amerikaanse acteurs bijvoorbeeld toegang gegeven tot ons archief - ik ben als producer nogal gestructureerd en bewaar álles'', zegt Emilio. ,,Het is grappig om mijn personage op het podium te zien. Als ik enthousiast word, ging ik vroeger altijd ratelen in het Engels. Dat doen ze perfect na.'' Gloria schiet in de lach. ,,Liefje, dat doe je nog steeds hoor. Echt heel vaak.''