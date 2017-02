'De combi van tv maken en presenteren is te gek'

Jarenlang leek Winston Gerschtanowitz (40) niet achter de desk van RTL Boulevard weg te krijgen. Het was er vertrouwd, samen met zijn kompaan Albert Verlinde. Eind augustus werd het format van het programma omgegooid: Verlinde vertrok en Gerschtanowitz moest zijn presentatierol delen met Beau van Erven Dorens en Ruben Nicolai. Zijn vorige week aangekondigde vertrek bij RTL - dat hij verruilt voor SBS - heeft niets te maken met de veranderingen bij Boulevard, bezweert hij. Bij SBS krijgt hij de kans grote studioprogramma's te presenteren - een droom die hij sinds klein jochie heeft. Het zijn sowieso roerige tijden voor Gerschtanowitz. In september nam hij na elf jaar afscheid bij Talpa, waar hij de laatste jaren, naast zijn werk als presentator, commercieel directeur was. Met zijn compagnons Bas Verhart en Taco Ketelaar begon hij onlangs digitaal mediabedrijf DFFRNT Media.



Is er toen jij wegging bij Talpa gesproken over een overstap als presentator naar SBS? ,,Nee, maar John (de Mol, red.) en ik zijn goed bevriend, hè. Bij de koffie, aan het einde van een heel gezellige avond, ontstond ineens het idee om de overstap naar SBS te maken. Daar ben ik over gaan nadenken.''



Was het vanwege die vriendschap moeilijk om De Mol in september te vertellen dat je ging stoppen bij Talpa? ,,Ik was in de tien jaar dat we samenwerkten bij Talpa echt zijn wing man geworden. Dus het was geen makkelijk moment, nee. Niet eens zozeer omdat ik erover twijfelde of ik voor mezelf moest beginnen, meer omdat ik bang was dat hij het gevoel zou hebben dat ik hem in de steek liet. Dat beklemde me een beetje. Aan de andere kant: John heeft in zijn carrière ook op dit soort punten gestaan. Ik denk dat hij mijn kwaliteiten als geen ander kent, dus toen ik hem oprecht vertelde waarom ik vond dat ik dit moest doen, was hij eigenlijk in een paar seconden zo ver dat hij zei: ik begrijp je.''



Wat heb je hem verteld? ,,We zien met zijn allen inmiddels wel in dat het medialandschap verandert. De mobiele telefoon is hét middel geworden om contact te maken. Korte video's krijgen een groter bereik, waardoor de investeringen om die video's te produceren, verantwoord worden. Vroeger maakte je altijd content voor het platform van een ander; of dat nu RTL, SBS of een website van een grote partij was.''



Dat is wat Talpa nog steeds doet. ,,Ja, maar als je een goed concept bedenkt en je hebt genoeg marketing power, dan kun je je product rechtstreeks brengen. Een voorbeeld is FitChannel.com, een soort Netflix met personal trainers, dat we hebben gelanceerd met oud-schaatser Mark Tuitert. Als je een abonnement hebt, krijg je wekelijks drie trainingen van 25 minuten via je tablet of smartphone, die speciaal voor jou zijn geselecteerd en die je overal kunt uitvoeren.



,,Daarnaast richten we ons op virtual reality (VR, red.). Inmiddels hebben we een wereldwijde VR-film gemaakt voor Chiquita bananen, maken we de VR-experience voor The Voice en met het Rijksmuseum hebben we een project met De Nachtwacht."



Ga je helemaal geen tv-producties maken? ,,Dat wil ik niet uitsluiten. Ik heb inmiddels bijna twintig jaar ervaring in de tv-wereld, dus het zou vreemd zijn die expertise niet in te zetten.''



Je zei als 22-jarige tegen Joop van den Ende: 'U moet van mij de grootste entertainment­presentator van Nederland maken. Zo niet, dan begaat u een grote fout.' ,,Ja, dat zei ik letterlijk.''



Wat trekt je zo aan de entertainmentwereld? ,,Het is groots. Daarom vind ik het ook ontzettend leuk dat ik als presentator met mijn poten in de klei sta. Het gaat mij niet zozeer om de aandacht die ik als mens op televisie krijg, maar de combi tussen het maken en presenteren is te gek. Kijk naar Ivo Niehe, die doet het nog steeds allebei. Ik vind het leuk om van decor tot opzet mee te denken over een programma.''



Bij RTL miste je de mogelijkheid grote studioprogramma's te presenteren. ,,Ik denk dat dat niet zoveel met mij als persoon te maken heeft. Bij RTL heb ik heel lang Boulevard gedaan, dat had ik nog lang kunnen blijven doen. RTL is in vergelijking met SBS luxe ingericht: er zijn veel presentatoren zonder vast programma. Met hen worden telkens afspraken gemaakt over nieuwe programma's.



,,Dan kan ik wel de ambitie hebben om grote studioprogramma's te presenteren, maar er zijn meer wachtenden en zo veel studioprogramma's zijn er niet meer. En dan ben ik zakelijk genoeg om zelf antwoord te geven op de vraag of mijn ambities haalbaar zouden zijn bij RTL. Nee, dus. Toen gaf John me ineens de kans om bij SBS aan de slag te gaan.''



De Mol zei vorig jaar dat er niet genoeg goede presentatoren bij SBS werken. Gerschtanowitz moet er smakelijk om lachen. ,,Daar heeft-ie dus actie op ondernomen. Zo simpel is het. Ik vind het een hartstikke wijze beslissing.''



Eind 2015 kreeg je de ziekte van Pfeiffer en zat je naar eigen zeggen tegen een burn-out aan. Krijg je het met deze nieuwe stappen rustiger? ,,Mijn agenda is behoorlijk vol, maar dat vind ik geen probleem. Ik denk achteraf dat die fase in 2015 niet zo veel te maken had met de uren die ik maakte, maar meer met mijn mentale gesteldheid. Ik was heel blij bij Talpa, heel blij bij RTL, maar er was blijkbaar toch iets dat aan mij knaagde. Die periode heeft geholpen om afgelopen zomer de knoop door te hakken en ervoor te gaan. Ik heb altijd gezegd: vanaf mijn 40ste doe ik niets meer waar ik niet echt gelukkig van word.''