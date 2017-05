De comebacktrailer van Will & Grace is er

In de mini-aflevering die op Facebook is gezet, is te zien hoe de cast volop de draak steekt met de terugkeer.

Will & Grace was van 1998 tot 2006 te zien. Centraal staan advocaat Will en binnenhuisarchitecte Grace. Zij zijn in Manhattan elkaars buren en beste vrienden. Op de universiteit waren ze een koppel, maar dat was voordat Will uit de kast kwam. Ook showbizzbeest 'Jack' (acteur Sean Hayes), en 'Karen' (Megan Mullally), Grace's assistente met de piepstem, zijn in het filmpje te zien.