De dikke tranen van Floortje

Droom

,,Ik word nog steeds weleens wakker met de gedachte dat ik alles heb gedroomd'', zegt ze. ,,Het was ook zó onverwacht. Die nominatie kon ik al amper geloven.''Ze sprak tijdens de borrel na afloop met Irene Moors (winnares in 2010). ,,Die zei: 'Je wordt nu in het grote Nederlandse tv-boek bijgeschreven. Die bladzijde blijft er voor altijd in.' Dat vond ik wel mooi gezegd. Ik ben altijd op weg om mezelf te bewijzen, maar deze waardering ligt nu vast en raak ik niet meer kwijt. Een fijn geruststellend gevoel.''



En na een korte nacht feestvieren bleek vader Dessing plots ook getransformeerd tot bekende Nederlander. Hij verscheen in alle kranten en wordt sindsdien aangesproken als hij de bakker of de bioscoop bezoekt. ,,Zo zoet'', zegt zijn dochter vertederd. ,,Dan vragen de mensen: 'Bent u de vader van Floortje?' en staat hij helemaal te glimmen. Moet je je voorstellen dat je 87 jaar lekker anoniem door het leven bent gegaan en dan ineens een gratis harinkje krijgt bij de visboer omdat je beroemd bent.''



Meer te bieden

De tv-maakster werd geëerd voor een programma dat in haar woorden meer biedt dan 'jongens, we gaan weer gezellig op reis'. In Floortje naar het einde van de wereld bezoekt ze bewoners van uithoeken van de aardbol. Ontdekkingsreizigers die hun bestaan volledig buiten de gebaande paden hebben geleid.



Is de presentatrice verbaasd over de hoge kijkcijfers en de waardering, juist in een tijdsgewricht waarin vreemde culturen met steeds grotere argwaan worden bezien? ,,Je zou misschien verwachten dat zulke verhalen ondersneeuwen nu de politiek steeds meer naar binnen is gericht. Maar ik heb het idee dat er nog genoeg mensen zijn die wel om zich heen kijken en graag verdraagzaamheid uitdragen. Die groep schreeuwt alleen wat minder hard.''



Dubbel

Beleefde Dessing zwevend op de thermiek van het lof het mooiste jaar van haar leven? ,,Het is een dubbel jaar'', stelt ze. ,,Mijn relatie is verbroken. Het verdriet daarover kleurt het jaar ook. Mijn vriend en ik zijn een paar jaar samen geweest. Ik raak altijd erg gehecht aan mensen. Het kost me even om daar los van te komen.''



Ze maakt zich direct na de jaarwisseling op voor de laatste trip van een nieuwe serie Floortje naar het einde van wereld, waarin ze onder anderen een Australisch echtpaar bezoekt dat zijn kinderen op het eiland Tonga opvoedt zonder moderne Westerse invloeden.En daarna? ,,Dan weet ik het even niet'', zegt ze. ,,Alles ligt weer open. Misschien even in het buitenland wonen. Niets werkt beter tegen een gebroken hart dan flink afstand nemen, weet ik uit ervaring.''



Bekijk de volledige top 50: