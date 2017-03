De Doors galmen 50 later nog na

Nu werd het ook wel tijd (we schrijven 1967) dat de British Invasion van Noord-Amerika een keer werd gestuit. Vanaf 1964 werd Amerika overspoeld door een ware vloedgolf aan Engelse popmuziek: The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, The Hollies, The Animals. De Britse bezetting van de hitparades aan gene zijde van de Atlantische Oceaan nam gênante vormen aan, een compleet continent werd muzikaal gekoloniseerd.



Met hun Beach Boys en Byrds boden de Verenigde Staten weliswaar kundig weerwerk, maar het bleef dweilen met de kraan open. Ook The Mamas and The Papas met hun zonnige oeuvre konden evenmin een vuist maken.



Tot in januari 1967, toen The Doors debuteerden met hun gelijknamige album. Zanger Jim Morrison, toetsenspeler Ray Manzarek, gitarist Robby Krieger en drummer John Densmore bliezen de naar adem happende luisteraar omver met een ongehoorde verzameling liedjes, sterk ingebed in de psychedelica van die tijd, maar zonder het zweverige love, peace and understanding-idioom.



De krachtige, energieke rock met rhythm-and-bluesinvloeden diende als vehikel van de belevingswereld van Jim Morrison (1943-1971), wiens blik op het bestaan (mede onder invloed van overmatige alcohol- en drugsconsumptie) tot proza en poëzie leidde die dikwijls was gekleurd door inktzwarte impressies over donkerte, depressie en dood.



Vermaard is in dat opzicht het sluitstuk van de elpee The End, een requiem van 11.41 minuten, waar bij beluistering geen antidepressiva of cliniclown tegen helpt. Met de eerste zinnen is de toon reeds gezet: 'This is the end, beautiful friend / This is the end, my only friend, the end'. Vervolgens broeit, gloeit en krioelt het voort in een apocalyptisch drama, dat volgens popprofessoren sterk oedipale trekken vertoont.