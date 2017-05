De engeltjes van Yolanthe, feest in huize Bauer

Korte ontruiming in Cannes na bomalarm

8:07 Een deel van het Palais de Cannes, het gebouw waar het filmfestival momenteel plaatsvindt, is gisteravond kort afgesloten geweest vanwege een bomalarm. De politie had in een van de zalen een verdacht pakketje gevonden en nam het incident serieus. Het gebeurde vlak voordat de competitiefilm Le Redoutable, over Jean-Luc Godard, aan de pers vertoond zou worden.