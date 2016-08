De filmrecensies van deze week

Hoe imposant Viggo Mortensen doorgaans in zijn rollen is, van het titelrolpersonage in het familiedrama Captain Fantastic kan ook hij weinig chocolade maken. Een beproefd verhaal - een gezin trekt zich terug uit de westerse samenleving om in het oerwoud een eigen bestaan op te bouwen - is eerder veel beter verteld, zoals in The Mosquito Coast, waarin Harrison Ford de vaderfiguur speelt.



Mortensen heeft het moeilijker. Hij speelt een onmogelijk personage, dat er alleen voor staat, helemaal na de zelfmoord van zijn vrouw. Ga er maar aan staan: hoe kun je dan zes kinderen opvoeden die hun vader als een superheld (Captain Fantastic) beschouwen?



Dieptepunt is het moment waarop de vader het lijk van zijn vrouw opgraaft om zijn kinderen met haar dood te confronteren. (Ab Zagt)



Regie: Matt Ross. Hoofdrol: Viggo Mortensen.