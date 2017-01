De filmrecensies van deze week

Ron Goossens durft alles. Vooral als hij een slok op heeft. Daarom is deze onverzadigbare alcoholconsument perfect geschikt om als roekeloze stuntman de kost te verdienen.



Met dit ongeleide projectiel in de hoofdrol maken de Brabantse regisseurs van New Kids en BROs BEFORE HOs weer een komedie die door platte, foute, seksistische en soms zelfs racistische grappen en grollen wordt gedomineerd.Vergeleken bij de vorige films van het regieduo is zijn nieuwe exercitie minder lomp. Goossens (gespeeld door Tim Haars) is een soort Joris Goedbloed met een drankprobleem.



Zijn vriendin is echter een sloerie die het met al zijn kennissen doet en dus zwanger raakt. Toch wil Ron, de ultieme loser, haar hart terugwinnen. Een carrière als stuntman lijkt hem de geschikte weg.



De beste grappen in Ron Goossens spelen zich af op de fictieve filmsets, zoals de komedie 12 years a Piet, waarin Ron als stuntpiet verschijnt. Maar over het algemeen is de grapdichtheid toch minder dan bij de vorige films van dit regieduo.

(Ab Zagt)



Regie: Steffen Haars en Flip van der Kuil. Hoofdrollen: Tim Haars, Bo Maerten, Michiel Romeyn en Dennie Christian.