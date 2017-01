De filmrecensies van deze week

Ook nu flikt M. Night Shyamalan het weer. De regisseur van The Sixth Sense heeft aan het einde van Split weer een plotwending in petto die veel discussie zal opleveren. Vooral ook omdat zijn bedoeling niet voor iedereen duidelijk zal zijn. Het voorafgaande is minstens zo spraakmakend. Een hoofdpersonage met een gespleten persoonlijheid die uit 23 of misschien wel 24 mensen bestaat, is niet alledaags. Shyamalan gebruikt dit gegeven om een razendspannend verhaal te vertellen over drie ontvoerde tienermeisjes die zijn overgeleverd aan de grillen van dit levensgevaarlijke sujet. Kunnen ze wel of niet ontsnappen? Wie van de 23 personages is wellicht een bondgenoot? Of zijn ze geen van allen te vertrouwen?



Shyamalan focust zijn verhaal niet alleen op de gespleten Kevin (een huzarenstukje van de Schotse acteur James McAvoy, bekend uit X-Men), maar ook op een van de meisjes, Casey, vertolkt door het supertalent Anya Taylor-Joy, bekend uit de cultfilm The Witch. Van beiden worden in terugblikken delen uit hun jeugd vertoond, als verklaring voor hun huidige gedrag. Als kinderen werden zij misbruikt, waarvan de effecten vooral bij Kevin nog steeds merkbaar zijn. Met deze psychologische intentieverklaring probeert de regisseur zijn verhaal iets meer gewicht te geven dan nodig is. Ook zonder die informatie is zijn film meeslepend genoeg. (Ab Zagt)



Regie: M. Night Shyamalan. Hoofdrollen: James McAvoy, Anya Taylor-Joy en Betty Buck­ley.