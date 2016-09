De filmrecensies van deze week

Undercoveragent Robert Mazur wist medio jaren 80 een netwerk van witwassers bloot te leggen; een levensgevaarlijk avontuur waarover hij later schreef in een boek. Dat is nu verfilmd, met Breaking Bad-acteur Bryan Cranston als besnorde Mazur in de hoofdrol.



Terwijl president Reagan moord en brand schreeuwde over alle drugsellende in zijn land, bleek het voor een Colombiaanse drugskoning als Pablo Escobar kinderlijk eenvoudig om in Amerika zaken te doen. Niet zelden omdat hij brandschoon ogende witwassers inzette. Mazur dook undercover als bluffende witwasser in die levensgevaarlijke wereld van drugsbazen, waarin obscene beloningen net zo makkelijk afgewisseld worden met een rake kogel.



Bryan Cranston is het sterkste punt in deze thriller vol synthetische maatpakken, donkere pilotenbrillen en vette snorren. Hij speelt wederom overtuigend een man die op de grens van goed en kwaad balanceert. Cranstons subtiele, gelaagde spel detoneert helaas af en toe met dat van enkele overgestileerde, voorspelbaar psychotische drugskartelkarikaturen. (Maricke Nieuwdorp)



Regie: Brad Furman. Hoofdrollen: Bryan Cranston, John Leguizamo, Diane Kruger