De filmrecensies van deze week

Aanvankelijk is de actiefilm Assassin's Creed behoorlijk verwarrend voor de kijkers die nog nooit een blik hebben geworpen op het gelijknamige computerspel. Waarom wordt de veroordeelde crimineel Callum Lynch blootgesteld aan een wetenschappelijk experiment waarvan de bedoeling niet meteen duidelijk is? Pas gaandeweg blijkt dat hij in de huid moet kruipen van een voorvader, de huurling Aguilar, die in de vijftiende eeuw jacht maakt op een relikwie.



Het object waar iedereen op jaagt is de appel die Adam in het paradijs van Eva kreeg. Een cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid, die toen zelf mocht beslissen over de keuze tussen goed en kwaad. Een dergelijke wending zou niet misstaan in een relithriller van Dan Brown (Da Vinci Code). Maar in Assassin's Creed is de queeste vooral een excuus om een groot aantal actiescènes aan elkaar te knopen. In zijn dubbelrol als Lynch/Aguilar is Fassbender geloofwaardig in het stuntwerk, waarvoor zo min mogelijk computers zijn gebruikt. Of de film net zo succesvol zal zijn als de bron - van het computerspel zijn al diverse vervolgdelen gemaakt, alsmede boeken en strips - is afwachten. (Ab Zagt)



Regie: Justin Kurzel. Hoofdrollen: Michael Fassbender en Marion Cotillard.