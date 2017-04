De filmrecensies van deze week

In haar eerste lange speelfilm - het horrordrama Raw - neemt regisseur Julia Ducournau geen halve maatregelen. Haar relaas over een vegetarische studente die na een reeks bizarre ervaringen (waaronder een bloederig ontgroeningsritueel) een voorkeur voor mensenvlees krijgt, graaft dieper in de menselijke ziel dan de gemiddelde shockfilm uit dit genre.



Gevolgd wordt de studente Justine die de hoop heeft ooit veearts te worden, maar daar duidelijk niet voor in de wieg is gelegd. In plaats daarvan ontpopt ze zich als een kannibalistische veelvraat die na haar seksuele ontwaken niet meer te houden is.



Bij vlagen is Raw heel geestig, vooral door de absurde wendingen van het verhaal dat zich grotendeels op een campus afspeelt waar driftig met seks, eetstoornissen, bloed en mensenvlees geëxperimenteerd kan worden.



Raw is na Get Out (sinds vorige week in de bioscoop) weer een volkomen originele horrorfilm, ook al zijn er duidelijke verwijzingen naar de klassieker Carrie van Brian de Palma. De film bevat zeker onsmakelijke scènes, maar wie flauwvalt is een watje.

(Ab Zagt)



Regie: Julia Ducournau. Hoofdrollen: Garance Marillier en Ella Rumpf.