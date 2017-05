De filmrecensies van deze week

De zwarte schrijver James Baldwin (1924-1987) was een spreekbuis voor veel van zijn generatiegenoten toen Amerika in de jaren 60 in brand stond na rassenrellen. Verbaal zeer begaafd, kon Baldwin zelfs doorgewinterde presentatoren van talkshows - zoals Dick Cavett - imponeren met zijn doortimmerde betogen.



In de documentaire I Am Not Your Negro - dit jaar genomineerd voor een Oscar - komt Baldwin (bekendste boek: Go Tell It To The Mountain) diverse keren aan het woord in een postuum eerbetoon.Op basis van archiefbeelden, interviews en fragmenten uit zijn werk - voorgelezen door Samuel L. Jackson - stelde regisseur Raoul Peck een fascinerend portret samen van een man die nooit een blad voor de mond nam.



Baldwin was van plan een boek te schrijven over vermoorde zwarte leiders zoals Malcolm X en Martin Luther King jr, getiteld Remember This House. Door zijn dood in 1987 kon Baldwin slechts dertig pagina's afleveren. In deze documentaire wordt dit nagelaten werk als leidraad gebruikt. Het levert een visie op die nog brandend actueel is.

(Ab Zagt)