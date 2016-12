De filmrecensies van deze week

Schilder Paul Cézanne en schrijver Emile Zola groeiden als jeugdvrienden op in Aix-en-Provence. Allebei leefden ze al jong voor de kunsten. Zola eerst hongerlijdend in Parijs, Cézanne aanvankelijk thuis in Zuid-Frankrijk -op kosten van pa.



Jaren later is het Zola die in de bruisende hoofdstad furore maakt: hij heeft succes, aanzien, geld én de grote liefde van zijn schilderende maatje. Genoeg om verbitterd over te zijn; Cézanne, gespeeld door Gallienne (Les Garçons et Guillaume, à table!), trekt steevast aan het kortste eind. Steeds weer reageert hij als een verwend, over het paard getild kind, met grote gebaren en luide stem.



Hier is overduidelijk een theateracteur aan het werk. Schmierend trekt hij door dit ietwat belegen historische vriendschapsdrama. Er is meer ruimte ingeroosterd voor het wéér groots en meeslepend vernielen van eigen doeken dan voor de achtergrond en evolutie van diens uiteindelijk wereldberoemde werken. (Maricke Nieuwdorp)



Regie: Danièle Thompson Hoofdrollen: Guillaume Canet, Guillaume Gallienne.