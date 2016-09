De filmrecensies van deze week

Vergezeld van een nogal hitsige campagne - seks is voor iedereen - proberen de makers van Adios Amigos de indruk te wekken dat deze tragikomedie een baanbrekende film is over gehandicaptenseks.



Inderdaad draait het verhaal om drie gehandicapte jongens - twee rolstoelpatiënten en hun vrijwel blinde vriend - die maar één ding willen: eindelijk eens van bil gaan. Het trio is nog maagd en ondanks hun stoere teksten zijn ze vooral onzeker over hun leven, vriendschap en toekomst.



Hun seksuele wensen worden ingewilligd, maar dan nemen de makers opeens afstand. De camera laat niet zien hoe zij hun maagdelijkheid verliezen. Opeens wordt Adios Amigos, een remake van de Vlaamse productie Hasta La Vista, heel preuts, wat haaks staat op de aan de film gekoppelde campagne. Als de drie geen handicaps hadden, zou de regisseur zich dan ook terugtrekken?



In dramatisch opzicht heeft Adios Amigos wel het een en ander te bieden. Vooral Yannick van de Velde is goed in het uiten van zijn woede en frustratie. Op den duur is wel sprake van herhaling, maar in de kern is Adios Amigos een heel lieve film. Maar ook laf. (Ab Zagt)



Regie: Albert Jan van Rees. Hoofdrollen: Yannick van de Velde, Martijn Lakemeier en Bas Hoeflaak.