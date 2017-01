De gekste capriolen voor het mooiste plaatje

Aapjes

Sanderson, Britse ouders maar in Nederland geboren en getogen, heeft al die pijn en moeite er graag voor over. Hij was als jonge jongen altijd al in de weer met een camera en op zijn 19e ontdekte hij dat hij natuurfilmer wilde worden. ,,Ik telde maki's in het kader van vrijwilligerswerk in Madagaskar. Als ik een dagje vrij had, liep ik met mijn camera diep het bos in. Op een gegeven moment was ik compleet de weg kwijt, maar ik stond wel met mijn neus bovenop het gezicht van zo'n aapje. Hij keek me recht aan. Ik dacht: dit is het. Dit is iets dat alleen ik zie, maar omdat ik het film kan iedereen ervan meegenieten.''



En zo trekt hij de hele wereld over als natuurfilmer. Mensen kennen zijn werk misschien van bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis, en zagen gisteren in Planet Earth zijn beelden van slingerapen en rivierdolfijnen voorbij komen. ,,Slingerapen leven in de boomtoppen en als ze worden gefilmd, dan is dat vaak van onderaf. Ik wilde ze op ooghoogte filmen, dus ik moest de boom in. Ik ben een cursus gaan volgen voor mensen die normaal gesproken in bomen hun werk doen. Mijn medecursisten vonden het maar gek: 'U doet dit om aapjesaapjes te filmen?''', zegt Sanderson lachend. ,,Lokale mensen zeiden daarna: dit gaat je nooit lukken, ze laten zich niet filmen. Maar soms moet je het gewoon doen.''



Hij maakte de beelden voor zijn eigen documentaire, Return of the Spider Monkeys, binnenkort op National Geographic te zien. Iemand van de BBC die daar lucht van kreeg, vroeg of hij wilde afreizen om de slingerapen ook voor Planet Earth vast te leggen. ,,Het hoogst haalbare voor een natuurfilmer, vind ik. Planet Earth heeft een gigantisch bereik.''