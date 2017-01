De geslepen Talpamollen

Wacht even, Susanne de Koning is aan de lijn op Radio 10, ze mag De Lach van een BN'er raden. De Lach is 3000 Euro waard. Komt-ie! Hiehiehiehiedjjjjjhiehaa. Ik zou zeggen dat het René Froger is. Volgens Susanne is het Rick Brandsteder. Neeee, helaas, het volgende uur is De Lach 3100 Euro waard.



De Talpamollen kruipen steeds dieper in je oren, tot ze denken precies te weten wat jij wilt horen en alle verrassing uit hun zenders hebben gebannen. Verrassing is gevaarlijk, want stel nou eens dat je een rare plaat hoort en je radio uitzet. Dan hoor je ,,2 +2 tandenborstels graatis, daar gaan niet alleen je tanden van stralen'' niet meer.



En mocht je nou toch eens een klein baalmomentje hebben van een minder liedje, dan zorgt Talpa ervoor dat je een andere Talpazender hebt waar je terecht kunt. De mollen denken aan alles, zij bieden jou een vangnet. De mollen zijn tijdloos en eigentijds. De mollen verrijken je leven met de magie van hun sound. De mollen zijn de sultans of ping, van geld, niet van swing.



