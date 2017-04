De helden van de week

Mag ik hierbij drie mannen van de week nomineren? Allereerst natuurlijk Wilfried de Jong die het meest memorabele tv-interview ooit maakte met onze koning. Vooral het begin vond ik fantastisch. Hoe hij kwam aanrijden over de oprijlaan en zijn sleutels zo huiselijk op de tafel in de hal parkeerde. En niet te vergeten het gekeuvel bij binnenkomst over de elektrische auto voor de deur van Villa Eikenhorst, de kunst aan de muur en de inhoud van de boekenkast. Gewoon. Zoals je bij iedere willekeurige onbekende doet, bij wie je voor het eerst over de vloer komt.



Maar de credits gelden natuurlijk net zo hard Willem-Alexander. Want die had er duidelijk zin an om een inkijkje in zijn huis en zijn ziel te geven. De koning ráákte me, en niet alleen op het moment dat hij tegen zijn emoties vocht toen het gesprek onvermijdelijk op de dood van zijn broer kwam.



Ik zit sinds dat interview op een soort roze wolk, beter kan ik het niet omschrijven. En toen keek ik ook nog naar Gort Over De Grens, waarin wijnboer Ilja Gort sinds gisteravond 'vreemdgaat' in Italië. Daarmee bedoel ik dat de overtuigde francofiel nog niet zo lang geleden voor het eerst la dolce vita beleefde (op het wijndomein van Sting nota bene, hij zei het terloops, alsof het heel normaal is, maar Sting!) en nu op ontdekkingstocht is in dat wonderschone land vol cappuccino's, wijnen, kazen, pasta's , truffels en ja, wat eigenlijk niet.



Het was allemaal niet nieuw wat hij te berde bracht, maar bij Gort gaat het erom hóe hij het brengt. De man met het alpinopetje en de aparte baard is een charmeur, een begeesterd verhalenverteller, een enorme levensgenieter die zijn liefde voor lekker leven als geen ander kan overbrengen op de kijker. Ik vrees dat als hij maar de helft van zijn enthousiasme zou gebruiken om een bak krioelende wormen aan te prijzen, ik daar óók onmiddellijk naar zou snakken. Dan kunt u wel raden wat er gebeurt als hij liefkozend praat over een fles 15 jaar oude Barolo.



Een koning, een top-interviewer en een wijnboer, drie heel verschillende mannen, maar ze hebben één ding gemeen: dankzij hen ben ik die eerste week zonder vijf boeren prima doorgekomen.



