De karakters zíjn Max, Robert en Bram Moszkowicz

Maar ik was die plichtmatige tekst na drie minuten weer vergeten. De hoofdpersonages mogen dan Matthias, Theo en Benjamin Meyer heten, het zíjn Max, Robert en Bram Moszkowicz, geen twijfel mogelijk. Komt door de formidabele transformatie van Pierre Bokma, Daan Schuurmans en Guy Clemens. Uiterlijk, spraak, motoriek, alles lijkt perfect. Zoals Schuurmans als Theo/Robert (bij een drugstest?) stond te hannesen om in een bekertje te plassen. Het had zó een scene kunnen zijn uit de recente documentaire Wij Moszkowicz, die Max jr. over zijn vader Robert maakte. De kille en harde karakters van de personages lijken me amper verzonnen. Hoe de tweede vrouw van Mat/Max, die toch al twintig jaar met hem samenleeft, bruut buitenspel werd gezet; ik zie het de broers, opgevoed met credo's als 'alleen familie telt' en 'je best doen is niet genoeg, je moet de beste zijn', zó doen.



Mede door de spannende vertelstructuur (via flashbacks) én de prachtige beelden (Mat/Max in zijn auto op die bochtige weg, van boven gefilmd, hoe mooi!) vond ik het jammer dat de eerste aflevering zo snel was afgelopen. Was het maar vast volgende week woensdag. De echte familie Moszkowicz zal daar vast anders over denken.



