De koning en ik en de radio

Een van de hoogtepunten van het programma was ongetwijfeld de Prins Bernhard-imitatie van Van Duin. Bernhard bedankte in die imitatie Willy Alberti, die een plaatje had gemaakt ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de oma van de koning. Pieter van Vollenhoven speelde dwars door Bernhard heen de vlooienmars op de piano, met zijn oren. Bernhard werd zo kwaad dat hij Pieter's piano omsodemieterde.



Dat was radio waar de jonge Willem-Alexander en ik van hielden. De compromisloze parodie. De oma van de koning vond het minder geslaagd, ze was woedend.



Tegenwoordig heeft de koning nauwelijks nog tijd om te luisteren, de troon vergt veel tijd en aandacht. Ik luister nu voor 2. Ik moet zeggen, Majesteit, er is nog steeds heel veel te horen. Er zijn meer radiostations dan ooit. In de Dik Voor Mekaartijd had je 4 radiozenders, nu heb je er in je telefoon tienduizenden ter beschikking. De hele wereld zit in je broekzak. Overal zijn themazenders voor. Lovesongs, Metal, jaren 50, 60, 70, zoek iets en je vindt het. Ik zit nu bijvoorbeeld, in de lauwe wind en de zon, te luisteren naar I'm Dreaming Of A White Christmas. Straks pak ik wat Weesgegroetjes bij Radio Maria, dan wat Queen's Day op Radio 10, maar ik ga eerst even naar Grand Prix Radio luisteren om de laatste rondjes van Max Verstappen te horen. Ik zeg, televisie, nergens voor nodig.



