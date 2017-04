De late tv-avond is voor de 50-plusser

TalkshowsNiet jongeren, maar ouderen zijn de toekomst van de latenighttalkshows. Televisie-experts zien er goed nieuws in voor Eva Jinek en Jeroen Pauw, van wie liefst 83 procent van de kijkers boven de 50 is. RTL Late Night weet juist wel jongeren te binden, maar trekt dit jaar minder kijkers.

Dit is het eerste jaar dat ze een volwaardige rol heeft als talkshowhost. Niet langer is Eva Jinek de vervangster wanneer Jeroen Pauw vakantie heeft; in 2017 hebben beide talkshowhosts van de NPO evenveel zendtijd. In het eerste kwart van het jaar greep Jinek de kans met beide handen aan. Ze verslaat zowel Pauw als Humberto Tan (RTL 4) en is met gemiddeld 947.000 kijkers de koningin van de late avond. Pauw volgt op schootsafstand (852.000 kijkers), Humberto Tans RTL Late Night (645.000 kijkers, exclusief de vrijdag) scoort al het hele jaar matig. Met de vrijdag erbij scoort de RTL4-talkshow 756.000 kijkers, dankzij het succes van The Voice of Holland op die dag.

Maar er zit meer achter deze simpele cijfers. Vijf van de zes kijkers naar Pauw en Jinek zijn ouder dan vijftig. Het marktaandeel in de commercieel belangrijke doelgroep van 20-49 jaar is van deze NPO-programma's 12 procent, dat wil zeggen dat bijna 9 van de 10 kijkers in deze leeftijdsgroep op dat moment een andere zender kiezen. Tan doet het hier met ruim 20 procent veel beter. Van alle kijkers naar RTL Late Night valt bijna 40 procent in die 'boodschappersgroep'.

Late Night in neerwaartse lijn

En dat op een commerciële zender, waar de adverteerders spotjes inkopen op basis van juist deze doelgroep. Toch is dat niet genoeg, oordeelt Ruud de Langen van Mindshare, het belangrijkste bedrijf dat zendtijd inkoopt voor adverteerders. ,,RTL Late Night zit in een neerwaartse lijn."

Het probleem is dat het aantal mensen onder de 50 dat na half elf voor de televisie zit, een stuk lager ligt. Tans marktaandeel mag dan heel behoorlijk zijn, er schakelen gemiddeld maar 294.000 mensen uit die boodschapgroep in. ,,Het is simpel'', stelt De Langen, ,,hoe meer kijkers, hoe meer geld je verdient. RTL Late Night, voor de zender een belangrijk anker in de avond, is nog niet zo ver dat het niet rendabel meer is. Maar ze maken zich bij RTL zeker zorgen over de dalende lijn. Want als die doorzet, dan sterft het programma langzaam af en dat moet je niet willen."

Het vergrijsde tv-publiek is voor de NPO, dat slechts deels gefinancierd wordt door reclames, geen probleem. ,,De commerciële omroep heeft het zwaarder dan de publieke omroep'', vindt ook Ton Verlind, voormalig mediadirecteur bij de KRO. ,,De groep 20-49 jaar haakt af bij een traditioneel medium als televisie. Zij zitten op Netflix of kijken online."

Meer vrolijkheid

De publieke omroep maakt handig gebruik van de situatie, meent Verlind. ,,Je moet je juist niet op jongeren richten, maar de ouderen omarmen. De 65-plussers zijn een groeimarkt."

Quote Je moet niet opeens een heel ander genre programma maken Herman Meijer Maarten Reesink, tv-wetenschapper aan Universiteit van Amsterdam, kan zich vinden in die woorden. ,,Televisie is iets voor ouderen, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 55 jaar. Een talkshow is een verouderd genre. Het zou jammer zijn als de publieke omroep met de commerciële meegaat in de zoektocht naar de jonge kijker."



Herman Meijer, eindredacteur van Pauw, zegt dat het praatprogramma van BNN-VARA zich richt op een zo breed mogelijk publiek. De redactie voert geen vernieuwingen door om meer jongeren te trekken, maar om een groter publiek te bereiken. ,,Dat lukt door een zo aantrekkelijk mogelijk programma te maken. In de afgelopen drie jaar zijn we wel makkelijker luchtige onderwerpen gaan programmeren, misschien zelfs veel meer dan we in het begin deden. Het journalistieke tempo wordt hoger en we willen meer vrolijkheid. Dat waardeert de oudere kijker ook, want die verlaat ons niet."

Met een informatief programma is het moeilijk jongeren te bereiken, erkent Meijer. ,,Zij hebben andere interesses, films en series sluiten beter aan bij die groep. Wat dat betreft is een journalistieke talkshow richting jongeren niet makkelijk. Als wij ons alleen maar op de jongeren gaan richten met Jeroen Pauw, dan denkt de kijker al snel: is hij gek geworden? Je moet niet opeens een heel ander genre programma maken."

