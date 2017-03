Wie is de Mol?In zijn mollenboek houdt AD-verslaggever en molloot Gudo Tienhooven zijn bevindingen bij over Wie is de Mol?. Hij praat je bij over complotten, vreemde acties en zijn laatste theorieën. Een dag voordat de Mol zich onthult, zet hij de opvallendste Mollenstreken op een rij.

Belandde Jochem van Gelder door puur geluk en veel bluf in de finale? Was dat echt het gezicht van Thomas Cammaert in dat groene licht uit aflevering 4? Maakte Sanne Wallis de Vries een domme fout door op het laatste moment te wisselen van hoofdverdachte? Met welk geldbedrag gaat de winnaar naar huis: met de op een na laagste pot ooit of juist met de hoogste som in 10 jaar tijd? En als we dan toch bezig zijn: wie is eigenlijk de Mol?!

Volledig scherm Molloot Gudo Tienhooven Morgenavond, even na half 9, krijgen we eindelijk een antwoord op al die vragen.



De afgelopen weken keek ik aandachtiger dan ooit naar het populairste, fijnste én meest bloedirritante spelprogramma van de Nederlandse televisie. Ik pende na elke aflevering een digitaal Molboekje vol en switchte van overtuiging (het is Thomas!), via onzekerheid (het is volgens mij Thomas), naar totale verwarring (het was toch Thomas?). Tijd voor een samenvatting, al was het maar voor mezelf. Dus per finalist, van meest naar minst verdacht, de opvallendste fratsen en (mogelijke) aanwijzingen op een rij…



Thomas Cammaert (acteur, Vlaamse roots, introvert, onopvallend, goed met paarden)



Is de Mol, want…

Aflevering 5 heette ‘Teugels in handen’. Thomas deelt op een gegeven moment enveloppen uit en houdt heel duidelijk die met nummer 2 – die leidt naar een tweetal jokers - voor zichzelf. Even later zet hij zijn symbolische handtekening door deze jokers letterlijk met het Mol-logo te brandmerken. Een aflevering later zet hij nóg een paraaf, door de letter ‘M’ in het gras te maaien.

Thomas kwam in aflevering 3 met het plan om de strandtekeningen dicht tegen de kustlijn te maken. Lekker handig met vloed. Op die manier kwam in elk geval Roos Schlikkers roos onder water te staan.

De Soldaat van Oranje-acteur zorgde met het Cowboy Mounted Shooting (aflevering 7) er eerst voor de snelste tijd neer te zetten om het zichzelf vervolgens onmogelijk te maken veel ballonnen kapot te schieten én op tijd terug te zijn. Een klassieke Molactie! Overigens zat hij als zogenaamd debuterend ruiter wel héél relaxt op dat paard.

Volledig scherm Jochem en Thomas branden hun eigen Mol-jokers.

Gestolen koord

In de allerlaatste opdracht (aflevering 9) pakt hij Sannes touw van de grond zodat hij de verkeerde bomen met elkaar kan verbinden. Sanne heeft het echter door en confronteert Thomas met zijn actie. Hij geeft toe en werpt het gestolen koord achter zijn schouder terug.



Met de lasso-opdracht in aflevering 4 kon Thomas het gewonnen bedrag verdubbelen. Dat feest gaat niet door wanneer hij zich vlak voor de finish (bewust) laat vangen door lassowerper Trevor.

Quote Een zeer hardnekkige hypothese is de twee­ling-the­o­rie (...) De Bijbelse naam Thomas betekent vaak 'tweeling'

Een zeer hardnekkige hypothese is de tweeling-theorie. Hou je vast. Tweelingen, paren, dubbelingen, spiegelingen; je spotte ze week na week om de haverklap. Dubbele getallen (of het cijfer 2) in beeld, dierenparen, twee luchtballonnen, cowboys, en ga zo maar door. De Bijbelse naam Thomas betekent vaak ‘tweeling’. Bovendien, in het wekelijkse openingsfilmpje (of leader) zien we alleen deelnemer Thomas ook in een spiegelreflectie.

Volledig scherm Het spiegelbeeld van Thomas

Is niet de Mol, want…

Volledig scherm Is Thomas de Mol? Het probleem met bovenstaande theorie: het kan ook naar Jochem van Gelder verwijzen die tweeling als sterrenbeeld heeft.



Vincent Vianen, de eerste afvaller dit seizoen, vulde zijn test in op Thomas.



Als Thomas de Mol is, heeft hij meer dan geblunderd tijdens de laatste opdracht in aflevering 9. Sanne, die Thomas als Mol aanwijst en dus zaterdag mogelijk wint, verslaat hem met de houten puzzel en verdubbelt daarmee in één klap de geldpot. Die gaat dan van een schamele 12.160 euro naar 24.320 euro, het hoogste bedrag in 10 jaar. De Mol kon die puzzel toch eindeloos oefenen? Had Thomas hier een black-out of paniekaanval?

Jochem van Gelder (presentator, achterbaks, onbetrouwbaar, vrouwenverslinder, dol op tractors)

Is de Mol, want…

De SBS-coryfee had met al dat bluffen, onnozel gestuntel, opvallend gemol en constant switchen van verdachte, toch allang uit het spel moeten liggen?

Thomas dreef tijdens die beruchte veiling in aflevering 4 de prijs op tot belachelijke hoogtes, maar het was Jochem die daadwerkelijk naar buiten liep met zo’n peperdure joker. Hij smeet daarmee liefst 3500 euro uit de pot.

Jochem vindt het geen enkel probleem zijn Molboekje tijdig af te staan aan Thomas. Dat doet denken aan seizoen 13 (2013) toen Kees Tol veel te laconiek reageerde op het kwijtraken van zíjn aantekeningen. En Tol bleek de Mol.

In aflevering 6 doet Jochem deze opvallende uitspraak: ‘Als je de waarheid zegt, hoef je nooit iets te onthouden. Ik moet momenteel veel onthouden.’ Dus hij liegt zich een breuk?

Wie een ‘bondje’ sloot met de heer Van Gelder, kreeg een rood scherm voor de kiezen. Zo stuurde hij Sigrid ten Napel kwaad en in tranen naar huis en droeg hij Imanuelle Grives ten grave.

De hamvraag nu: is Sanne straks de derde vrouw die hij slijt? Zo ja, dan heeft de Mol haar op de valreep succesvol overtuigd van het idee dat ze niet hem maar Thomas als opperbedrieger moet aanwijzen. Hoe sluw! Bovendien, dat zou misschien verklaren waarom Jochem geen enkele moeite deed voor die laatste opdracht en maar een beetje met dat touw klooide. ‘Laat Sanne maar winnen, zij is straks toch niet de winnaar, de pot wordt dus lekker toch niet verdubbeld.’

Volledig scherm Jochem won een vrijstelling

Is niet de Mol, want…

Volledig scherm Je kan die laatste opdracht van vorige week, zoals hierboven besproken, ook anders interpreteren. De Mol kan maar beter die puzzel als eerste oplossen zodat de geldpot niet wordt verdubbeld. In dat licht is het typisch dat Jochem het spel al op zijn dooie gemakje begon. Alsof hij kon raden dat niet Thomas, maar Sanne het snelst met die puzzelstukken aan de slag kon.



Jochem vindt het maar wat leuk om verdacht te zijn. Zijn Molacties zijn veel te doorzichtig. Sanne zag vorige week eindelijk het licht en besloot toch voor Thomas te gaan.

Sanne Wallis de Vries (cabaretière, bazig, snel aangebrand, fanatiek, vertrouwt Jochem blind)

Is de Mol, want…

Volledig scherm Ik haal nog één keer die fascinerende laatste opdracht van vorige week aan en dan hou ik mijn mond. De Mol wil dat spel toch winnen zodat die geldpot níet wordt verdubbeld? Zodra Sanne dat voor elkaar krijgt, reageert ze dan ook eerder opgelucht (‘Godzijdank, het is me gelukt’) dan dolblij en enthousiast.



Ze sneert er lustig op los en commandeert zelfs haar rivalen met teksten als: ‘Nu even niet Mollen!’ Sanne zaait daarmee ook de broodnodige verwarring. Heers en verdeel. Het zou een bijzondere strategie zijn.



Zodra Sanne in de eerste aflevering bij het standbeeld The Umbrella Man arriveert, waar drie andere kandidaten inmiddels al een dikke envelop hebben gevonden, roept ze: ‘En? Had hij iets in zijn handen?’ Dit ruikt naar voorkennis. En naar een verspreking.

Polaroid

In aflevering 8 verdwijnt tijdens het afbeelden en fotograferen van gezegdes ineens een polaroid. Geheel op z’n Sannes krijgt gelegenheidscollega Thomas daar de schuld van. Best vals als blijkt dat ze het rolletje zelf heeft verduisterd.

Sanne hing in dezelfde aflevering de letters van het alfabet in omgekeerde volgorde. Geloof ik. Na drie keer kijken zie ik nog steeds onvoldoende wat er nu allemaal goed en fout gaat. Ze heeft er in elk geval nog een akkefietje over met Diederik die hijgend, puffend en half hangend op zijn fietsje probeerde duidelijk te maken dat mevrouw echt heel dom bezig was.

Hoe je in aflevering 2 het beste de verschillende kandidaten in het zand kan afbeelden? Door ieders favoriete drankje te tekenen? Uh, ik weet het niet hoor Sanne…

Een van de boeken die Art Rooijakkers in aflevering 3 omhoog houdt, heeft de titel ‘Miss Mole’. Zou de Mol een dame zijn dit jaar?

Is niet de Mol, want…

Hoe vaak hebben we haar nou écht betrapt op een Molactie? Sanne schoot te paard de meeste ballonnen kapot, raadde de gemaaide tekst in het gras, kopte de meeste afgebeelde gezegdes in en ga zo maar door. Bovendien wurmde zij zich tijdens het vele splitsen van de groep zelden in een positie waar ze veel controle kon uitoefenen. Gevalletje case closed? Mocht ze tóch de Mol zijn, dan lijkt die lage geldpot eerder een gelukje dan een verdienste.

Morgenochtend exclusief in het AD en op AD.nl, een interview met de Mol! Hij of zij luidt met wat nieuwe aanwijzingen een laatste dag speculeren in, voor de grote ontknoping voor het Amsterdamse VondelCS (live op NPO 1).