De Radio 2 Radioring

De Ring-in-de-bipsavond was dan ook, dat zal niemand verbazen, gisteravond live te horen op... Radio 2. Niet in zijn geheel uiteraard, alleen de hoogtepunten. Nee zeg, de luisteraars zouden maar in de war en van de leg raken als ze die luchtige, frisse, positieve, breed samengestelde lekkere mix van het beste dat 60 jaar popmuziek ons gebracht heeft, zouden moeten missen. Ze zouden dagen niet kunnen poepen, stel je voor. Het format is heilig, dat wijkt zelfs niet voor de dood van George Michael, midden in de Top 2000, terwijl George Michael toch zo echt helemaal super Radio 2 is.



Radio 2 is, dat merkte BNR-directeur Sjors Fröhlich vorige week geheel terecht op, een met publieke middelen gefinancierd commercieel station. ,,Wie dat zegt, luistert volgens mij niet goed", zei Radio 2-zendermanager Jurre Bosman gisteren in de Volkskrant. ,,Wij maken toegankelijke radio, maar het gaat wel ergens over. Bij ons krijg je meer diepgang en maatschappelijke betrokkenheid dan op commerciële zenders. Zo sturen we binnenkort een dj naar de Nederlandse militairen in Mali.''



Bosman heeft het altijd heel druk met cijfers, hij heeft uiteraard geen tijd om naar andere radiostations te luisteren. Anders had hij geweten dat Veronica's Jeroen van Inkel vorig jaar mei al bij onze militairen in Mali was.



