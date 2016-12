De romantische komedie regeert

De Nederlandse bioscopen leunen zwaar op de romcom, ofwel de romantische komedie. Het genre is nergens zo populair als hier. Dat blijkt onder meer uit de resultaten van het Britse voorbeeld Bridget Jones's Baby. In Nederland een van de best bezochte films van het jaar, terwijl in onder meer Amerika de film het beduidend minder deed.



Favoriet

Boekverfilmingen blijven favoriet bij Nederlandse producenten. Maar de bezoekcijfers van films als Tonio (140.000 verkochte kaartjes), Publieke Werken (230.030), Knielen op een Bed Violen (223.641), Beyond Sleep (verfilming van Nooit meer Slapen, 48.917 verkochte kaartjes) blijven toch ver achter bij de oplagecijfers van deze literaire bestsellers.



De documentaires deden het opvallend beter. De Kinderen van Juf Kiet (over de opvang van vluchtelingenkinderen) trok al meer dan 30.000 kijklustigen. Nog beter verging het Down to Earth, over een gezin dat bij een Indianenstam ging wonen. Al meer dan 50.000 kwamen kijken.



Een dergelijk bezoekersaantal staat in schril contract met een film als De Held, openingsfilm van het Nederlands Filmfestival die maar 21.000 kijkers trok. Nog slechter presteerde Een Echte Vermeer (rond de 10.000 bezoekers). In de Nederlandse filmgemeenschap is een stevige discussie aan de gang over de toekomst. De meningen zijn verdeeld.



Krijgt de publieksfilm wel genoeg steun van het Filmfonds?

Regisseur Job Gosschalk (De Zevende Hemel) heeft zo zijn twijfels. Hij pleit voor een apart loket voor de commerciële film. ,,Dat moet niet ten koste gaan van de artistieke film, maar ik denk dat de makers van de publieksfilm ook meer steun verdienen. Het is niet altijd zo dat elk commercieel filmproject zonder subsidie gefinancierd wordt. Ik vind dat bijvoorbeeld de mensen die bewezen hebben goed bekeken en gewaardeerde televisieseries maken, zoals Penoza, een stimulans moeten krijgen om ook speelfilms te maken. Dat zou de markt ten goede komen.''