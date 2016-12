De spraakmakendste break-ups van 2016

De relatie van vlogster Monica Geuze (21) en de één jaar oudere rapper Lil Kleine is het afgelopen jaar misschien wel de meest geheimzinnige verhouding van de sterren geweest. Was het in januari nog allemaal koek en ei in Curacao, liepen in juni de gemoederen hoog op toen Jorik Scholten, de echte naam van Lil Kleine, tijdens een concert Monica de volle laag gaf. ,,Pak je beste vriend of vriendin vast en ga schuifelen. Deze is speciaal voor jou en voor m'n ex. Kankerhoer", riep hij voordat hij een nummer aankondigde. Monica reageerde ietwat laconiek op zijn dwaze handeling. ,,Laten we ons met zijn allen druk maken over een filmpje uit de prehistorie, dan doe ik dat vooral niet'', schreef ze. Het leek haar zo weinig te boeien, dat de twee daarna weer bij elkaar kwamen. Waarschijnlijk hebben de gebeurtennissen alsnog voor de nodige scheurtjes in hun liefdesleven gezorgd, want begin december vertelde Monica in tranen dat het over en uit was tussen haar en de rapper. ,,Ik vertel het nu maar zodat het uit de wereld is", zei ze in één van haar vlogs. Nog geen twee weken nadat Monica het - voor haar - pijnlijke nieuws bracht, pronkte Lil Kleine met een foto waarop hij zijn nieuwe liefde Yasmin zoent. ,,Instaofficial", luidt het bijschrift bij een kiekje. Er is vooralsnog niet veel bekend over de dame die zijn hart heeft veroverd. Of de nieuwe vriendin van de rapper de oorzaak van de breuk is, is onduidelijk.